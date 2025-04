Storia di memoria e umanità. Capotondi a Boretto

Un’attrice molto popolare sbarca stasera alle 21 al teatro di Boretto con "La vittoria è la balia dei vinti", con Cristiana Capotondi, protagonista di uno spettacolo intenso e coinvolgente scritto e diretto da Marco Bonini, con la partecipazione in video di Penelope Brizzi.

Un racconto di memoria e umanità ambientato nella Firenze della seconda guerra mondiale, che intreccia storia privata e tragedia collettiva. In scena una pagina drammatica della storia, attraverso lo sguardo di una madre che rievoca quella notte del 25 settembre, quando trentasei bombardieri inglesi, con l’obiettivo di colpire la stazione di Campo di Marte, mancarono il bersaglio, causando la morte di centinaia di civili.

Nonna Vittoria, moglie del sovrintendente ai beni culturali di Firenze, trovò riparo nelle cantine di Palazzo Pitti. Ma oltre agli orrori della guerra, si trovò di fronte a una scelta che sfidava pregiudizi e convenzioni sociali: allattare i gemelli della sua balia, rimasta senza latte a causa dello shock. Perché la guerra non conosce distinzioni. Sotto le bombe non esistono più corti o gerarchie. E i bambini restano sempre le vittime più indifese. Lo spettacolo riflette sul crollo delle barriere di classe e ruolo sociale di fronte all’orrore della guerra. A pagare il prezzo più alto sono sempre i più fragili: i bambini, innocenti e indifesi. Alla narrazione si aggiunge la presenza in video dell’attrice Penelope Brizzi.

Biglietti disponibili a teatro prima dello spettacolo, stamattina dalle 9,30 alle 12,30 alla biblioteca comunale di Boretto oppure su Vivaticket.

Antonio Lecci