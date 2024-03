’Storia di un oblio’ a Correggio. All’Arco il libro ’Solo’ di Nencini

· Stasera alle 20,30 al teatro di Correggio va in scena ’Storia di un oblio’ di Laurent Mauvignier, con Vincenzo Pirrotta (nella foto), regia di Roberto Andò. L’autore ricostruisce la mezz’ora in cui è raccolta l’insensata fine di un uomo.

· Oggi alle 18,30 al foyer del teatro di Castelnovo Monti incontro ’Libri e chiacchiere’ con Stefania Anarkikka Spanò, illustratrice e vignettista, con ingresso libero.

· Alla biblioteca comunale di Guastalla alle 16,45 uno spettacolo per bambini con Giada Borgatti.

· Alle 18 alla Libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, la presentazione del libro ’Solo’ di Riccardo Nencini, in dialogo con Mauro Del Bue (direttore della rivista online La Giustizia").

· Gli incontri della Luc, Libera Università del Crostolo, su storie e amori di donne, proseguono oggi alle 17,30 alla sede dell’Università di Reggio, in viale Allegri, con Andrea Capra che parla de ’Il potere femminile: dee, regine e principesse’.

· Si parla dei ’Simboli nell’arte", con attenzione su "Il simbolismo alchemico’, stasera alle 21 alla sede di via Campo Marzio a Reggio della Associazione Archeosofica. Info: 339.4360071.