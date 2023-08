Storia sotto le stelle, i Cappuccini a Scandiano

Venerdì 25 agosto al castello di Rossena, per ’Storia sotto le stelle’, alle 20.45 Marco Montipò presenta il suo libro: ’Una presenza. I Cappuccini a Scandiano 1623-2023’. Lo studio, frutto di anni di ricerche d’archivio, presenta documenti e foto inedite. Montipò mette in rilievo le collaborazioni dei seguaci di Francesco con le istituzioni religiose locali ma anche i rapporti coi duchi estensi: importante il ricordo dell’abdicazione di Alfonso III per vestire il saio francescano. Cesare Magati, all’apice della carriera professionale e accademica, vestì l’abito francescano con il nome di Liberato da Scandiano.