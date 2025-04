Lo storico Caffè Europa cambia gestione: arriva l’ex cestista Ghiacci

Reggio Emilia, 1 aprile 2025 – Da reggiani a reggiani. Un passaggio di testimone. Lo storico Caffè Europa a fianco del municipio, nel cuore della nostra città, luogo molto caro ai cittadini e socialmente importante, cambia gestione. Stefano, Lollo e Robby, dopo ben 28 anni di gestione, hanno compiuto la scelta di lasciare il loro piccolo bar gioiello a nuove generazioni.

“Forse avremmo potuto aspettare qualche anno ancora prima di vendere l’attività – racconta Stefano Gabbi uno dei soci –, ma si è presentata questa bella occasione di cedere il bar a un reggiano che, siamo sicuri, continuerà la nostra tradizione. Ci siamo piaciuti subito e in pochi mesi abbiamo definito l’accordo”.

Da ieri il caffè Europa è dunque chiuso per lavori, non ci sono cartelli fuori che indicano il cambio gestione ma, assicurano, “il tutto si aprirà giovedì prossimo con i nuovi gestori”.

E sarà Andrea Ghiacci, insieme alla compagna, ad aprire la serranda del nuovo/vecchio/ritrovato Caffè Europa. Figlio di Mario, entrambi giocatori di pallacanestro, Andrea è stato un giocatore di basket sia a Reggio Emilia che in altre squadre italiane (Caserta, Casale,Virtus). Ha aperto quasi tre anni fa un bar davanti al fiorista Cilloni, che ha chiamato Gino’s e che non verrà chiuso per far posto all’Europa. Porterà avanti tutte e due le gestioni.

“Ho scelto di aprire un bar in centro perché credo molto nell’esagono – racconta – e quando ho saputo che avevano intenzione di vendere mi sono subito presentato. A metà gennaio ci siamo trovati e ci siamo piaciuti subito, tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia e lavoro”.

Andrea ha cominciato in questi periodi ad affiancare Stefano, Robby e Lollo e per giovedì aprirà come se nulla fosse cambiato. “Abbiamo scelto di non fare un’inaugurazione perché loro hanno lavorato talmente bene che mi sembra quasi di voler oscurare il loro lavoro e non se lo meritano. Continuerò il loro lavoro cercando di valorizzarlo ogni giorno”.

La scelta del Caffè Europa è sempre stata quella di non aprire alla domenica “dopo sei giorni di lavoro abbiamo sempre ritenuto che un turno di riposo fosse indispensabile”, racconta ancora Stefano. E cosa farà il nuovo gestore? “Valuteremo in base ai carichi di lavoro ma molto probabilmente anche in questo caso seguirò il loro consiglio, anche se noi sportivi siamo abituati a lavorare di sabato e domenica, un giorno alla settimana di riposo è indispensabile”.

Emozionato e felice anche papà Mario Ghiacci: “Una cosa bellissima che loro, reggiani, vendono ad altri reggiani e sono riusciti a trovare un grande accordo e intesa. Per la nostra città è una cosa molto bella. Io lo seguirò ma solo per aiutarlo nella gestione delle utenze”. Anche Stefano Gabbi è contento di aver trovato chi potrà continuare l’attività in modo serio, strizzando sempre un occhio a quel “filo rosso reggiano” che “è giusto che rimanga anche e soprattutto per la gestione di locali del centro città”.

Rimpianti e rimorsi non ce ne sono per fortuna, l’allegria che solitamente si percepiva entrando nel Caffè rimane “anche se per il momento devo ancora capire che un ciclo si chiude”. Ricordi? Quelli forse tanti perché tantissimi sono state le persone, da politici, attori, cantanti che sono passati da quel caffè e che hanno lasciato un segno. Stefano, Lollo e Robby erano sempre lì, con lo stesso sorriso e una parola gentile per tutti. “Sono passate così tante persone dal nostro bar”. racconta Robby: “Un Lucio Dalla clamoroso per la sua gentilezza e umiltà, si era posto nei nostri confronti come se ci conoscessimo da anni e invece era la prima volta che entrava nel bar. E poi mi ricordo, per la simpatia, che è rimasto tantissimo tempo nel bar Alberto Fortis. Si va indietro un bel po’... ”

Il personale che lavorava nella gestione precedente rimarrà “abbiamo cercato di non lasciare a casa nessuno, volevamo che facesse parte dell’accordo e abbiamo trovato molta disponibilità in questo”. Da giovedì si riparte: stesso bar, nuovi reggiani.