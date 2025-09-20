La risposta che serviva

Storie dalla Palestina. Francesca Albanese riceverà il Tricolore

Il 28 settembre al Valli verrà presentato il libro della relatrice Onu

Domenica 28 settembre, alle ore 10.30 al Teatro Municipale Valli, Francesca Albanese sarà protagonista di un appuntamento speciale di Finalmente Domenica, la rassegna di incontri con scrittori e autori promossa da I Teatri di Reggio Emilia.

Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Albanese presenterà il suo nuovo libro ’Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina’ (Rizzoli, 2025) in dialogo con Tommaso Dotti e Nicola Giacché di Digital Freaks. L’incontro, nato dalla collaborazione tra Comune di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri, Fondazione E35 e Digital Freaks, sarà arricchito da un momento di particolare rilievo: il sindaco Marco Massari consegnerà infatti a Francesca Albanese il Primo Tricolore, massimo riconoscimento cittadino destinato a chi interpreta i valori di impegno morale, civile e culturale legati alla bandiera nata a Reggio Emilia nel 1797.

"Francesca Albanese, è da tempo al centro di attacchi soprattutto da ambienti politici vicini agli Stati Uniti e Israele ed il 9 luglio l’amministrazione Trump ha imposto delle sanzioni nei suoi confronti per il suo ultimo rapporto su Israele e Gaza” – ha dichiarato il Sindaco del Comune di Reggio Emilia Marco Massari - Averla ospite della nostra città rappresenta un onore e una responsabilità. É un onore conferirle il Primo Tricolore, il più importante riconoscimento assegnato a chi si è distinto per impegno morale o civile o culturale interpretando i valori rappresentati dalla nostra bandiera, nata a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797". E ancora: "La responsabilità è condividere il messaggio di denuncia e di dolore per quanto il governo israeliano ha compiuto e compie contro il popolo palestinese, a Gaza, dove è in atto un genocidio".

La presenza di Albanese si inserisce nella tradizione reggiana di solidarietà internazionale, che dagli anni ’60 ha visto la città a fianco delle lotte per l’indipendenza dei popoli.

Prenotazioni gratuite (con 1 euro di commissione) su www.iteatri.re.it, a partire da lunedì 22 settembre alle ore 10.

© Riproduzione riservata