Storie di antifascismo senza retorica Max Collini alla festa del Pd

Tocca a Max Collini (foto), ex leader degli Offlaga Disco Pax, calcare il palco dell’area spettacoli de La Festa, l’evento del Pd allestito al Campovolo. Stasera alle 21,30 in scena lo spettacolo ’Storie di antifascismo senza retorica’, con ingresso libero. "Per non sentirmi troppo solo in questa nuova avventura – annuncia Collini – sul palco ci sarà anche Jukka Reverberi dei Giardini di Mirò, anche lui dopo undici anni di nuovo alla festa: l’ultima fu la stessa per entrambi e risale al doppio concerto Giardini-Offlaga del 26 agosto 2012. E’ proprio curiosa questa ricorrenza. Oltre a Jukka ci sarà un ospite specialissimo: il cantautore Giovanni Truppi, che condividerà alcuni brani del suo repertorio e viceversa". Collini è stato per circa undici anni voce e autore dei testi degli Offlaga Disco Pax, con i quali ha pubblicato tre album. Mentre domani sera nell’area spettacoli, sempre con ingresso libero, ci sarà l’esibizione dell’artista indie Emma Nolde. Stasera a La Festa spazio anche alla musica nell’area Piano bar con i Taverna Minardi, domani Ram e Maurizio, seguiti venerdì da The Baguette e sabato da Vittorio Bonetti. Gli spettacoli alla Balera, invece, tornano domani con Massimo Venturi e Barbara Lucchi, venerdì l’orchestra di Umberto Bassoli, sabato la musica di Maurizio Guzzinati.

a.le.