Storie di cani tra emozioni e premi speciali

Successo per l’evento cinofilo organizzato a Villanova di Reggiolo da "Villanova mi piace" e "Amici di Semola". Una sfilata di cani meticci e di razza che ha impegnato i cani in cinque differenti categorie. Al termine le Unità cinofile di Croce Rossa hanno dato una bella dimostrazione di come si addestrano i cani per ricerca di persone smarrite in caso di calamità. Un’attività importante che si avvale del gioco, ma anche di dedizione, pazienza e tanto lavoro.Commovente il racconto di un cucciolone, Franz, salvato da maltrattamenti dagli "Amici di Semola", oggi membro di un’Unità cinofila della Cri, condotto dall’istruttrice Elena. Proprio a loro gli "Amici di Semola" hanno voluto destinare un premio speciale durante la festa.