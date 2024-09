Storie di ex . Andrea Cinciarini riparte da Scafati

Andrea Cinciarini riparte da Scafati. L’ex capitano biancorosso è infatti stato ufficializzato ieri dal club campano e avrà come coach con un altro ex ‘reggiano’, seppur di breve corso, come Marcelo Nicola. ‘Grato, orgoglioso e carico di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera’ ha commentato il giocatore pochi istanti dopo attraverso il proprio profilo Instagram. Il playmaker marchigiano – miglior assistman di tutti i tempi della nostra Serie A – aveva concluso la propria esperienza con Pesaro con un’amara retrocessione e aveva poi trascorso l’estate allenandosi senza sosta, in attesa di una chiamata da un club della massima serie. Chiamata che è arrivata proprio ieri e che permetterà a ‘Cincia’, 38 anni compiuti lo scorso 21 giugno, di continuare a migliorare il proprio record di passaggi smarcanti oltre che di dare vita a un nuovo capitolo della propria infinita carriera. Potrebbe essere l’ultimo atto prima di un’altra esperienza, stavolta da coach, che ha già iniziato a progettare frequentando il corso allenatori della Fip e ottenendo le prime abilitazioni. Da ‘generale’ in campo a comandante in panchina il passo può essere breve.

f.p.