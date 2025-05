Storie di mafia, coraggio e libertà. Alessandra Ziniti ospite alla rocca

Stasera alle 21 alla rocca Estense di San Martino in Rio la giornalista Alessandra Ziniti (foto) presenta il libro "Libera. Storia di Anna", un racconto di coraggio, resistenza e libertà, che testimonia uno strappo nel tessuto oppressivo della subcultura mafiosa. L’iniziativa, condotta da Manuel Masini, referente regionale Libera, viene organizzata dall’associazione Libera in collaborazione con circolo culturale "Primo Piano" di Correggio e Comune di San Martino in Rio.

Sempre stasera alle 21 al Maki Pub di via Boiardo a Bagnolo c’è "Né un nuovo né un soldo per la guerra", letture, musica e video con Chiara Goldoni, Valentina Tosi, Pasquale Pugliese, con ingresso libero. Si tratta di un evento promosso da Comune di Bagnolo e Unione Terra di Mezzo per riflettere sulle guerre del passato e del presente, con Movimento Nonviolento di Reggio e associazione teatrale Istarion.