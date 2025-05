Storie di negozi scomparsi. La passeggiata degli addii

Torna con una novità ‘Autori a Passeggio, primavera’, con Laura Pazzaglia (foto) e il coordinamento artistico di Maria A. Listur. Le due nuove narrazioni itineranti accompagneranno infatti i partecipanti nel centro storico di Reggio e in quello di Albinea. Proprio da Albinea si comincia oggi, alle 18.30, con ‘Al Dettaglio - Passeggiata degli Addii’. La narrazione è dedicata alle botteghe storiche e ai negozi al dettaglio, ora svuotati e sospesi ad Albinea, per evocare tracce di incontri, vicinato e lontananze, vuoti lasciati a rendere. Un richiamo alla cittadinanza, anche per sollecitare il ricordo e l’immaginario di chi nelle botteghe è stato, e di ciò che, chissà, potrà essere… Si potranno ascoltare Eugenio Montale, Wislawa Szymborska, Peter Handke, Gianni Rodari. Ritrovo al parcheggio del supermercato Conad di Albinea, in via XXV Aprile, 1B. A seguire, a Reggio venerdì 30 maggio, sempre alle 18.30 con partenza dal retro del Teatro Valli, si potrà ascoltare un Omaggio a Carla Rinaldi, in dialogo con ‘Alice nel paese delle meraviglie’ di Lewis Carroll. ‘Autori a Passeggio’ sono visite guidate di 75 minuti circa: ciascun partecipante sarà provvisto di auricolari con cui potrà ascoltare racconti dalla biografia e letture dalle opere, in tempo reale. La narratrice-guida accompagnerà il piccolo equipaggio di spettatori in un percorso a piedi. Possibilità di aperitivo finale. Biglietto: offerta libera e responsabile. Prenotazione obbligatoria: malaproduzioni@gmail.com. Eventi annullati in caso di maltempo.

Lara Maria Ferrari