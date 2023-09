Storie e vicissitudini al Castello di Bianello a Quattro Castella

Domani sera, in occasione di ‘Gens Mathildis’ in piazza Dante Alighieri a Quattro Castella, sarà presentato alle 20.30 il libro ‘Il filo rosso di Bianello-Le straordinarie vicissitudini di un castello e di chi vi abitò’. Il volume propone storie inerenti al castello, con testi di Elisa Guidelli e Carlo Baja Guarienti e illustrazioni di Cristiana Valentini. La prefazione è curata da Danilo Morini, assessore alla cultura di Quattro Castella. "Se non ci sono racconti senza storie non c’è storia senza fonti – sottolinea Morini – e questo libro contiene le parole di tante persone che ci hanno affidato i propri ricordi: a loro va il nostro più sentito ringraziamento perché, senza quelle voci ormai lontane, avremmo perso un prezioso pezzo di mondo".

m. b.