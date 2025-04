Storie ed emozioni del Giro d’Italia. Talk show d’eccezione al Bismantova

La Rai al Teatro Bismantova: mercoledì sera 30 aprile per raccontare il Giro d’Italia, andrà in scena una serata davvero straordinaria che racconterà, nell’ambito degli eventi di accompagnamento verso il Giro d’Italia, aneddoti e storie vere che s’intrecciano lungo il percorso, immaginando tutto quello che vivrà Castelnovo Monti nel suo momento storico. L’undicesima tappa, la Viareggio – Castelnovo Monti, arriverà nel centro della cittadina montana il 21 maggio prossimo.

Mercoledì prossimo saranno protagonisti di un avvincente talk show in teatro i telecronisti Rai del Giro d’Italia: (in foto, da sinistra) Francesco Pancani, prima voce di ogni tappa, Fabio Genovesi, scrittore e fine conoscitore della storia e della cultura italiana che accompagna i telespettatori nelle dirette raccontando le bellezze, le eccellenze e la storia dei luoghi attraversati dalla Corsa Rosa lungo le strade della penisola, e Davide Cassani, commentatore tecnico, ex ciclista ed ex Ct della nazionale italiana di ciclismo. La serata sarà condotta da Luca Simonelli. È attesa la presenza anche di altri personaggi del Ciclismo italiano.

La Rai ha iniziato a trasmettere il Giro d’Italia fin dagli anni ’60 del secolo scorso: nel 1963 debuttò anche la storica trasmissione Processo alla tappa creata e condotta da Sergio Zavoli, con ospiti fissi quali Gianni Brera o Vito Taccone. Una trasmissione che, insieme alle cronache del tempo, evidenziò da subito la connessione strettissima tra il racconto del Giro e il racconto dell’Italia stessa, del costume e dei luoghi ben al di là della semplice cronaca sportiva. Negli ultimi anni il trio composto da Pancani, Cassani e Genovesi ha mostrato quanto questa modalità di racconto della corsa possa essere moderna, avvincente e coinvolgente, dando valore ai territori attraversati dal Giro. Ingresso gratis aperto a tutti, limitato alla capienza del teatro fino ad esaurimento posti: è possibile prenotarsi al link https://shorturl.at/wdayk.

Settimo Baisi