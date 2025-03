Storie quotidiane al bar. Si ride con ’Le Mafalde’

Stasera alle 21 al teatro di Guastalla va in scena "Donne, donne ovunque" con Le Mafalde. In un bar qualunque, donne e uomini del nostro tempo raccontano le proprie storie quotidiane e si danno luce vicendevolmente, diventando le une per gli altri un mezzo di crescita. Prendono forma dialoghi e monologhi su stalking, molestie, sessualità femminile e importanza del consenso, offrendo spunti di riflessone su come gli stereotipi di genere influenzano le nostre abitudini quotidiane e la rappresentazione che ognuno ha di sé e del prossimo. "Donne, donne ovunque" porta lo spettatore in una quotidianità dove parlare di cose da donna diventa un parlare di cose di tutti e nel quale non è più necessario aspettare il luogo giusto, la condizione idonea o le circostanze favorevoli per essere sé stessi. Lo spettacolo apre uno spiraglio sul nostro mondo interiore e sulle possibilità di cambiamento, su un futuro in cui tutte e tutti possano davvero riconoscersi liberi.

L’ideazione e la direzione artistica dello spettacolo sono a cura di Marianna Calia, Giorgia Margini, Renata Montanari, Alice Razzoli ed Eleonora Sola. In scena Giulia Bertolotti, Marianna Calia, Rosaria Cuomo, Massimo Ferrari, Valeria Ferrari, Julia Foroni, Stefania Lusoli, Giorgia Margini, Michela Masotti, Valeria Mazzoli, Laura Montanari, Renata Montanari, Yuri Panciroli, Francesca Panza, Gabriella Pereira Da Silva, Alice Razzoli, Eleonora Sola, Marianna Villa, Federica Zani.

L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla.

Antonio Lecci