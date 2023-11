"Strada a pezzi, in bici si cade"

Monta la protesta in via Rovertella, alla periferia di Correggio, per una strada che presenta alcuni avvallamenti che si stanno trasformando in tratti ad elevato rischio di incidenti. Come dimostrano un paio di cadute che si sono verificate di recente ai danni di ciclisti e centauri.

"Alla fine, per fortuna, non ci sono state conseguenze fisiche gravi, in quanto la velocità era limitata. Ma resta la presenza di un cedimento che dura ormai da tempo e che, nonostante le varie segnalazioni agli uffici comunali, resta al suo posto, senza nessun intervento per risolvere il problema", dicono alcuni residenti. In via Rovertella, infatti, in un tratto di carreggiata, si è formato un dislivello verso il ciglio della strada.

Un problema che sussiste ormai da tempo, come dimostra l’erba che nel frattempo è cresciuta nelle crepe della strada, uscendo in modo chiaro dall’asfalto. "E’ vero che è una zona di periferia. Ma noi – aggiungono i residenti – chiediamo che venga sistemato almeno il problema principale della strada, che comunque è frequentata non solo dagli abitanti della zona ma anche da persone che la usano per spostamenti vari. Siamo stanchi di convivere con un alto rischio di incidenti provocato da un cedimento che potrebbe essere sistemato in breve tempo. Quel problema ha già provocato cadute in moto e in bici, oltre a sbandate di autovetture". E si arriva a un ultimatum: "Siamo pronti anche a raccolte di firme o a proteste simboliche se il problema non verrà risolto in tempi brevi".

Antonio Lecci