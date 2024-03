Strada Arceda-galleria Seminario: "Pericolosa, mettetela in sicurezza"

È nota a tutti la pericolosità dei 700 metri di strada della vecchia statale 63, da Ardaceda alla galleria del Seminario in comune di Carpineti: è nota agli enti, in particolare alla Provincia che per conto dell’Anas da oltre un anno ha elaborato un progetto d’intervento per la messa in sicurezza, è nota soprattutto agli abitanti di Ardaceda per il rischio incidenti a cui più volte hanno assistito. L’Anas, su sollecitazione del Comune di Carpineti, prima e dopo il tratto stradale ha posto cartelli di limite di velocità a 50 km/h che nessuno rispetta, il Comitato ss63 in difesa dell’incolumità degli abitanti locali chiede, inascoltato, l’installazione di autovelox.

L’ultimo atto ufficiale di ieri è quello di un’interpellanza del gruppo consiliare di minoranza ‘Futuro Comune’ che con la capogruppo Rita Migliaccio, chiede: "Quali azioni ha intrapreso il sindaco Borghi con gli Enti competenti, per giungere alla messa in sicurezza del tratto stradale in oggetto; se il sindaco Borghi intende procedere all’installazione di autovelox (o altri sistemi di controllo della velocità) nel territorio di competenza in attesa della messa in sicurezza del tratto di SS63 in oggetto". Chiede inoltre che il presidente e la conferenza di capi gruppo consiliari autorizzino l’apertura della discussione in aula su questa materia.

Questa vicenda si trascina da diversi anni in attesa di una soluzione di messa in sicurezza: si tratta dell’unico tratto della statale 63 rimasto com’era in origine un secolo fa.

Nel 2010 la Regione Emilia-Romagna aveva deliberato l’adeguamento e messa in sicurezza del tratto di Ss63 dalla località Croce di Castelnovo Monti all’ingresso della galleria del Seminario; tali lavori hanno portato alla realizzazione di un tratto di strada di circa 700 metri con carreggiata di 6 metri, che si inserisce fra la galleria e il tratto Felina-Ardaceda che hanno rispettivamente carreggiata di 10 metri e di 12 metri. Questo crea un imbuto con immissioni di strada provinciale, strade comunali, ingressi ad abitazioni, bar, fermate dei mezzi pubblici e punti di raccolta rifiuti. In questo tratto di strada sono accaduti numerosi incidenti, anche con esito mortale e appare urgente ridurre il rischio di sinistri con interventi puntuali realizzabili dal Comune di Carpineti.

"Il sindaco Borghi non ha dato seguito alla prima autorizzazione della Prefettura a installare autovelox – si legge nel documento – nel 2021 Anas ha disposto il limite di 50 km/h tutto il tratto Felina-galleria Seminario. La polizia locale dell’Unione dei Comuni si è attivata per lo studio di localizzazione di autovelox in condivisione con Anas e polizia stradale. Chiediamo se il sindaco Borghi intenda procedere o no all’installazione dell’autovelox".

Settimo Baisi