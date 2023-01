"Strada bloccata e parcheggio selvaggio: così non si lavora"

di Settimo Baisi Tanta neve, tanto sole e tantissimi turisti sull’Appennino in quest’ultimo weekend, tutti in cerca di svago, inevitabili disagi dovuti, soprattutto, ad un intenso traffico automobilistico fuori controllo, in particolare sulle strade che portano alle stazioni sciistiche di Cerreto Laghi e Ventasso Laghi. Domenica poi si è verificata una situazione di parcheggio selvaggio di auto nei due lati delle strade, già ristrette dai muri laterali della neve, che ha paralizzato il traffico per diversi chilometri in prossimità degli impianti sciistici causando il caos. Molti, intenzionati a non rinunciare alla prima sciata sulle splendida neve, hanno parcheggiato l’auto in qualche modo e hanno proseguito a piedi con gli sci in spalla; molti altri invece sono riusciti a fatica a girare le macchine e se ne sono tornati indietro rinunciando alla neve. Delusione quindi per coloro che sono stati costretti a rinunciare ad una giornata di sole sulla neve, ma anche per gli operatori delle stazioni sciistiche che si erano preparati per la grande all’accoglienza per questo primo vero weekend stagionale con tanta neve ed ottime piste. Il direttore della stazione di Cerreto Laghi, Marco Giannarelli, nonostante il pieno, non è affatto soddisfatto di quest’ultimo fine settimana, anzi è arrabbiato e...