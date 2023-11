Strada chiusa al disabile. Individuato un testimone

È proseguito ieri in tribunale a Reggio il processo per violenza privata a carico di un volontario della Pro loco, che sulla piazza principale di Brescello, il 20 agosto 2019, con una transenna avrebbe impedito il transito a un uomo in carrozzina, all’altezza dell’apposito passaggio per disabili.

L’imputato sostiene di aver agito per motivi di sicurezza, mentre si stavano montando gli stand dell’ormai imminente fiera. L’uomo parte lesa (quel giorno accompagnato dalla moglie, l’ex consigliere comunale Catia Silva) ha invece sporto querela.

Nell’udienza di ieri è stato visionato il filmato delle telecamere di videosorveglianza del Comune: le immagini hanno permesso di identificare un uomo presente al momento dei fatti contestati.

Lo stesso sarà convocato come testimone per essere sentito dal giudice e dalle parti, nella prossima udienza fissata per il 16 gennaio 2024.