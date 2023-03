Strada chiusa e timori per 4 villette Il cantiere della scuola ora fa paura

Chiusi al transito automobilistico, per un tratto di quasi cinquanta metri, via Fratelli Cervi (dai numeri civici 41 al 49) del quartiere Peep-Pieve di Castelnovo Monti, per motivi di sicurezza a seguito delle crepe riscontrate sulla strada. La decisione è stata presa ieri mattina dopo il sopralluogo tecnico eseguito sui cedimenti strutturali da parte di ingegneri e geologi del Comune e dell’Impresa che sta eseguendo la costruzione della nuova sede della scuola materna. Cedimenti riscontrati e segnalati al Comune da alcuni abitanti della zona e di cui abbiamo dato notizia sul Carlino nei giorni scorsi. Con lo scioglimento della neve e il cantiere aperto a valle, in due giorni la situazione è peggiorata mettendo a rischio quattro case a schiera che si trovano su quel tratto di strada dove si sono verificati i segnali di cedimento più preoccupanti.

"Per ora non è stata fatta eseguire nessuna evacuazione delle palazzine più esposte – afferma l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Severi, presente al sopralluogo di ieri –; i tecnici al momento non intravedono situazioni di pericolo. E’ stato interdetto il transito su quel tratto di strada per dare ulteriore peso ad un terreno già in movimento. Come primo intervento abbiamo liberato tutta la zona dai cumuli di neve per evitare che, in fase di scioglimento, penetri ulteriore acqua nella zona franosa e nello stesso tempo è stato chiuso il cantiere in attesa di interventi di messa in sicurezza dell’intera area per evitare eventuali ed ulteriori segnali di cedimento".

Effettivamente la situazione del movimento franoso sembra essere più seria di come si era presentata all’inizio, il peggioramento è causato anche dal meteo con pioggia e scioglimento neve. "Questa è stata anche la valutazione dei tecnici che hanno eseguito il sopralluogo, – aggiunge l’assessore Severi – infatti hanno concordato la tempestiva esecuzione di una palificazione per bloccare qualsiasi movimento del terreno. Hanno deciso di collocare nei punti strategici 35 pali di cemento alla profondità di 1415 metri per ancorarli al sottosuolo stabile bloccando così anche il movimento di superficie. Ci siamo accordati sul da farsi ed è stato tutto predisposto per iniziare i lavori di messa in sicurezza dell’area a partire da martedì. L’esecutrice di questo intervento ha precisato che ci vorranno 8-10 giorni per completare la palificazione: sono 35 pali e mediamente riusciranno a collocarne 5 al giorno. Tutto verrà eseguito celermente. Stiamo cercando gli alloggi per le quattro famiglie che dovranno restare fuori casa durante i lavori perchè, come spiegano i tecnici, durante i lavori si verificheranno vibrazioni per cui è meglio siano fuori casa , anche se non c’è pericolo".

Settimo Baisi