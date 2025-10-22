Strada chiusa per potature. La protesta dei residenti: "Non siamo stati avvisati"

di Daniele Petrone

"Prigionieri in casa nostra per quasi tutto il giorno". Due grandi gru ad occupare tutta la piccola strada per eseguire un intervento di potatura di un imponente albero pericolante. È ciò che si sono trovati davanti ieri mattina gli abitanti di via Grillenzoni, nel quartiere residenziale (che un tempo, negli anni ’80 veniva chiamato ’il Parioli’ di Reggio) incastonata tra viale Umberto, viale dei Mille e viale Risorgimento.

"Non possiamo dire che si sia trattato di una sorpresa, ma quasi – tuona Alberto Grasselli, che si fa portavoce della protesta dei residenti della strada – Ma la comunicazione è totalmente mancata. Il giorno precedente abbiamo saputo che sarebbero arrivate due gru, vedendo i due pianali montati. Ma nessuno ci ha avvertito con anticipo, per permetterci di organizzarci. Qui vivono 16 famiglie, ci sono anziani e bambini. Per tutta la giornata non riuscivamo ad entrare nella via con l’auto, ad entrare o a uscire dal garage. C’è chi è andato a parcheggiare lontano, dovendo farsi parecchia strada a piedi sotto la pioggia. È una vergogna".

Un altro motivo di lamentela riguarda il fatto che "sui cartelli oltre alla scritta ’Strada chiusa 21 e 22 ottobre per potatura alberi’, non vi fosse il numero di ordinanza, come invece dovrebbe essere", spiega Grasselli che ieri mattina ha chiamato la polizia locale poi intervenuta per i controlli.

"Ci risulta che avessero le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico", dice l’assessora all’ambiente Carlotta Bonvicini, interpellata dal Carlino, la quale puntualizza anche che "si tratta di un intervento privato, non del Comune". E ancora: "La polizia ha cercato di agevolare i residenti per il passaggio, sulla pianta sono in corso le verifiche per sapere se avessero tutti i permessi in regola. Domani (oggi, ndr lo sapremo". Una versione contestata però dai residenti. "Dai primi accertamenti della polizia risultava che l’ordinanza ancora non fosse stata firmata – chiosa Grasselli – E poi, il Comune stesso ha autorizzato il taglio della pianta, così come altre in passato in zona". In serata poi "i pianali sono stati smontati e il transito è stato liberato, vedremo domani (oggi, ndr) cosa succederà". Infine: "Per questi lavori, siamo al buio da due giorni nella via. Non il massimo dato che qualche giorno fa mi hanno rubato in auto...", conclude amaro Grasselli.