Strada dissestata, cade con la moto. Il Comune: "La colpa non è nostra"

"Ho saputo dell’incidente in cui era rimasto coinvolto il ragazzo qualche ora dopo. Ho letto sul Carlino la dichiarazione dell’avvocato che tutela la sua famiglia: voglio precisare che non è il Comune di Gualtieri ad avere competenza sulla strada, e neppure l’Anas, ma la Provincia". È quanto replica il sindaco Renzo Bergamini, dopo l’annuncio di chiedere i danni ai due enti a causa della caduta dalla moto di un 16enne, dovuta al dissesto del tratto da Gualtieri, vicino al centro commerciale ‘Ligabue’, porta a Santa Vittoria, tra il distributore Tamoil e la rotatoria: qui il ragazzino Christian Ferrari e il padre Angelo stavano rientrando a Casina dopo un viaggio in moto. Il 16enne, che guidava una Yamaha Mt125, è incappato nel manto stradale molto dissestato: è stato disarcionato ed è volato a terra, rimanendo ferito.

La moto ha avuto danni per 3mila euro e la paura è stata tanta. L’avvocato Daniele De Belvis, che tutela la famiglia del ragazzo, ha annunciato che manderà una richiesta di risarcimento: "Abbiamo intanto avuto modo di sentire il sindaco di Gualtieri e di chiarire il fraintendimento sull’ente competente". Bergamini vuole rimarcare una particolarità del tratto di strada: "L’asfalto è steso su un terreno particolarmente argilloso, che nei periodi di siccità tende a contrarsi. Così si formano buche anche nel giro di pochi giorni: si tratta di fenomeni di cedimento rapidissimi". E fa sapere di essersi interessato: "Questa primavera, quando la sconnessione che ha causato l’incidente non c’era, avevo segnalato alla Provincia la necessità di intervenire sull’intero tratto dal Cavo Fiuma a Santa Vittoria, lungo il quale è caduto il ragazzo, e anche da Santa Vittoria a Meletole.

Era stato fatto un ripristino, ma non su quello dov’è avvenuto l’incidente". Il sindaco dice anche che in passato la strada era stata oggetto di interventi: "Erano state messe palancole, cioè fogli di acciaio ai fianchi della strada per rafforzarla". Dopo la caduta del giovane, il dissesto è stato rattoppato: "La Provincia ha chiuso la fessura, intervento che però non era legato all’incidente".

al. cod.