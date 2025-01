Strada non a norma: vittoria al Tar

Nuovo passaggio giudiziario per la strada rurale di accesso a un fondo agricolo, in località Riviera a Novellara, dove nel 2018 iniziarono i lavori per sistemare la carreggiata, scoprendo poi materiali sospetti utilizzati nel cantiere. A inizio 2020 il Comune aveva ordinato la rimozione del materiale tossico, con le imprese coinvolte che avevano presentato un ricorso al Tar. Le indagini erano state compiute dai carabinieri del nucleo forestale, oltre che dai tecnici di Arpae per gli esami di laboratorio. Ora un nuovo aspetto giudiziario affrontato al Tar di Parma, che ha dato ragione al Comune, ordinando il rifacimento della strada, che non risulta a norma. I lavori prevedevano la sola manutenzione e rifacimento del manto originario, come da pratica edilizia e relazione paesaggistica. In realtà i lavori si erano conclusi con la realizzazione di una carreggiata di larghezza maggiore, che non rispettava il progetto approvato, con uso di materiale ritenuto dannoso.

Il Comune di Novellara ha negato l’autorizzazione a sanare per motivi edilizi e paesaggistici, emettendo una ordinanza che obbliga a ripristinare la carreggiata com’era in precedenza. L’impresa ha presentato ricorso al Tar, che ha però dato ragione all’amministrazione novellarese. "È prevedibile che l’azienda presenterà un ricorso al Consiglio di Stato – dichiara il vicesindaco Gian Luca Arcetti – ma è importante avere portato a casa questo risultato che, ad oggi, ci dà ragione. Abbiamo a cuore l’elemento ambientale e paesaggistico".

Antonio Lecci