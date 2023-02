Strada nuova, ma già da sistemare

Di recente sono stati eseguiti dei lavori di profonda riqualificazione del centro storico a Castelnovo Sotto. Ma già ora alcuni cittadini segnalano i primi cedimenti, a cui chiedono di porre rimedio per evitare che in breve tempo la situazione possa peggiorare, in modo rapido. Si tratta di cedimenti alla fase iniziale, che però "rischiano di provocare cadute e incidenti, soprattutto a persone a piedi o in bicicletta". Alcuni cittadini segnalano poi come tale situazione arrivi poco dopo la fine dei lavori di sistemazione, "pagati con denaro pubblico di tutti i cittadini". Ci sono pietre del selciato che cominciano a staccarsi dalla pavimentazione, così come lastre stradali che risultano staccare dal resto della carreggiata. "Occorre una rapida manutenzione, prima che la situazione peggiori", dicono i residenti.