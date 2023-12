Strada pericolosa: autovelox fisso

Da anni i residenti tra Reggiolo e Gonzaga di Mantova lamentano la pericolosità del tratto di strada che collega i due Comuni, tra Emilia e Lombardia, spesso teatro di incidenti, anche gravi, molte volte a causa della elevata velocità dei veicoli. Da tempo si chiedono provvedimenti che possano fronteggiare il problema, aumentando la sicurezza in quella zona. E ora una soluzione sembra essere arrivata, con la decisione di installare un autovelox fisso, in territorio di Gonzaga, a poche decine di metri dal confine con Reggiolo, sulla Provinciale 48, all’incrocio fra strada Pascoletto e via Ronchi. La richiesta era per due impianti di controllo, ma per ora è stata data l’autorizzazione per un solo autovelox, sulla carreggiata verso Reggiolo. Il limite di velocità previsto nel tratto controllato dall’occhio elettronico, secondo le previsioni, dovrebbe essere di 70 o di 90 chilometri orari. Si è in attesa della decisione definitiva. Da considerare pure il fatto che nel tratto della Provinciale 48, piuttosto lungo, sono in vigore diversi limiti di velocità: dai 30 chilometri all’ora fino al limite di 90 previsti lungo qualsiasi strada extraurbana. Per questo il Comune di Gonzaga, competente per territorio, propone di uniformare quanto più possibile il limite di velocità lungo tutta la strada. Al più presto l’impianto verrà installato. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza un rettilineo lungo il quale le auto transitano spesso a velocità sostenuta, con un incrocio teatro di parecchi incidenti.

Antonio Lecci