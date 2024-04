"Strada pericolosa, serve la rotonda". Bosco, si accende il dibattito politico

"È necessario realizzare la rotonda a Bosco in corrispondenza dell’incrocio con via Romana". A chiederlo sono il candidato sindaco del centrodestra di Scandiano Antonello Salsi e Giuseppe Pagliani, candidato al consiglio comunale.

Si infiamma la campagna elettorale con il primo botta e risposta sulla sicurezza stradale.

"L’attuale coalizione di centrodestra – dicono Salsi e Pagliani – ha tra i suoi punti più salienti del proprio programma elettorale l’attenzione grande nei confronti delle frazioni, da cinque anni dimenticate dall’amministrazione di sinistra. A Bosco pochi giorni fa si è verificato l’ennesimo incidente in corrispondenza del ristorante Bosco all’incrocio che conduce alla chiesa della frazione e in via della Noce scandianese nonché via Romana lato destro della strada già comune di Albinea. Riteniamo indispensabile che venga studiata e realizzata in tempi brevi una rotonda in corrispondenza dell’incrocio".

Per gli esponenti del centrodestra troppi sinistri sono avvenuti negli ultimi anni "in quel punto che noi riteniamo pericolosissimo per l’immissione delle auto che provengono dalla Pedemontana lato sud e dalla provinciale che collega Buco del Signore ad Arceto e Salvaterra lato nord".

Immediata la risposta di Luca Monti (capogruppo di Pd Scandiano) e Silvia Venturi (capogruppo SiamoScandiano): "La necessità di una rotatoria a Bosco non è una scoperta attuale di Pagliani, ma un impegno preso dalla nostra amministrazione da diversi anni. Pagliani forse ignora che è una zona di pertinenza di tre comuni e su una strada provinciale. Non decide il singolo ente, ma occorre un iter complesso che ha avuto come capofila in questi anni proprio il Comune di Scandiano che ha trovato la sensibilità degli altri enti e in particolare della Provincia. Un lavoro significativo che ha condotto a un accordo di programma approvato nei mesi scorsi e utile a creare finalmente un’opera molto attesa".

Matteo Barca