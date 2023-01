"Strada pericolosa Serve una bretella"

Via Curiel, dove domenica due auto hanno ucciso Caterina Arduini appena uscita dal Redas, e dove negli anni gli incidenti mortali sono stati tre, per il sindaco Fausto Torelli "è una via Emilia bis". Lo ha detto ieri, nella diretta online con i cittadini, aggiungendo: "Su quella strada ci sono 25mila passaggi di automezzi mensili. Il primo intervento della nostra giunta verso la Regione è stato per chiedere di finanziare la bretella sud-ovest. La settimana scorsa ho ricontattato l’assessore regionale Corsini per avere notizie del finanziamento che dovrebbe, tramite Europa, arrivare alla Regione. Nella graduatoria, la bretella - che consentirebbe di vietare il traffico pesante in centro - è al primo posto. I fondi non arrivano da anni: sembra che potrebbero essere stanziati in febbraio. Sono deciso a non fare cadere questa priorità assoluta". Il tratto di vi Curiel è quello con maggiori problematicità di Montecchio anche secondo il Piano urbano dell’accessibilità di recente approvato dal Consiglio comunale. Commissionato dalla Giunta per capire quali barriere architettoniche e quali criticità vanno eliminate sui 40 chilometri di strade urbane. La Provinciale 28 è prima nell’elenco di priorità, seguita da via Franchini e piazza del Mercato Nuovo. L’esperto ha anche quantificato economicamente gli interventi necessari: per via Curiel si indica la cifra di 103.394 euro, ponendola all’ottavo posto nella classifica degli interventi più costosi. Si propone poi di sistemare con un unico intervento da circa 150mila euro questa strada e via Franchini. Il sindaco ieri ha espresso ai familiari della Arduini il cordoglio dell’intera amministrazione. Ed ha spiegato che "la strada - è di pertinenza della Provincia. Negli ultimi anni con la Provincia sono stati svolti interventi importanti: attraversamenti in sicurezza, dissuasori di velocità ed illuminazione. A fine 2022 è stata tutta riasfaltata, rifatta la sua segnaletica. Nei giorni scorsi con la Provincia si è preso contatto per discutere dell’aggiunta di altri punti luce e dissuasori. Vige il limite dei 30kmh".

Francesca Chilloni