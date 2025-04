"Strada pericolosa, Trinità stralciata dal Giro: il sindaco cosa ha fatto in questi mesi?"

Gombio e Trinità stralciati dal Giro. Colpa delle strade dissestate. La notizia, diffusa dal Carlino il 25 marzo, rimbalza in Consiglio comunale. "Come Gruppo di opposizione “Impegno per Canossa” da diversi mesi abbiamo formalmente chiesto al sindaco di mettere in campo azioni per porre rimedio al disagio e alla pericolosità del tratto stradale della SP 79 che da Cerezzola conduce a Trinità", affermano Alfredo Gennari, Ivan Fornaciari, Ivo Gibertini e Costanza Lucci. "Tanti cittadini hanno dato voce alle loro lamentele e preoccupazioni, ma pare siano inascoltati completamente e con loro anche noi non abbiamo avuto nessuna risposta a riguardo e nessun intervento su quel tratto stradale è mai stato fatto". E ancora: "Abbiamo anche presentato una mozione per chiedere al sindaco cosa ha fatto sino ad ora e per impegnare il sindaco affinché attivi azioni concrete rivolte al Presidente della Provincia, per procedere nel corso del 2025 ad eseguire lavori per garantire la percorribilità e la sicurezza della SP 79 tratto Cerezzola-Trinità. Siamo molto dispiaciuti di questa inattività da parte del sindaco e della sua giunta, ma ancora di più siamo dispiaciuti per i cittadini e che il Giro non possa percorrere questa meravigliosa parte del nostro territorio con conseguenti danni alla sua valorizzazione".