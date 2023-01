"Strada pericolosa, va allargata Non basta mettere un tutor"

Ha suscitato diverse reazioni l’articolo pubblicato nei giorni scorsi dal Carlino, sul resoconto di due mesi e mezzo di attività del tutor della velocità, per la sicurezza in un tratto di ex Statale 358, tra Boretto e Poviglio, con circa 5.500 infrazioni rilevate dalle strumentazioni elettroniche gestite dalla polizia locale. Un gruppo di cittadini della zona chiede che, oltre alle sanzioni, si possa iniziare a progettare finalmente una viabilità migliore.

"Quel tratto di strada – spiega Paolo Gallingani, portavoce del gruppo – unisce due arterie viarie di enorme importanza, la strada val d’Enza e la Variante di Boretto, oltre che la Cispadana. Via Val d’Enza si interrompe a Sant’Anna di Poviglio, poi ci si immette in una carreggiata stretta e pericolosa, per arrivare su altre arterie larghe e più sicure. Occorre porre rimedio a questa situazione, impegnandosi davvero per allargare il tratto di strada ora controllato dal tutor".

Una lettera aperta è stata inviata ai comandi della polizia locale, oltre che ai sindaci di Boretto e Poviglio, per sollecitare gli adeguati interventi verso le autorità preposte. "Un elevato numero di contravvenzioni – aggiungono i cittadini – non deve essere motivo di vanto. Pensiamo alla povera gente che deve sobbarcarsi quei costi, solo perché qualcuno, dopo anni e anni, ha deciso di intervenire con i rilevatori tarati ai 60 kmh. A questo punto mettiamo i tutor anche verso Cadelbosco, verso Castelnovo Sotto, verso Reggio…".