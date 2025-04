Strada provinciale 40: via ai lavori

Al via ieri i lavori di ripristino della strada provinciale 40, tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, che era stata chiusa a ottobre dopo l’esondazione di Crostolo e cavo Cava. L’intervento prevede il consolidamento delle scarpate con terre rinforzate, anche per creare l’alloggiamento dei guard-rail a norma. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la Ieco di Ventasso che conta di terminare l’intervento tra fine giugno e inizio luglio. Per poter avviare il cantiere in tempi più brevi rispetto al previsto, la Provincia ha anticipato la somma di 650 mila euro necessaria a progettare e realizzare integralmente i lavori, con richiesta di risarcimento al dipartimento di Protezione civile, pur se ad oggi nulla è stato assegnato. Il ripristino della strada, ora chiusa al traffico, dovrebbe migliorare i collegamenti viari nella zona.