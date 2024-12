Strada provinciale sp 108 chiusa: appello per la riapertura a Castelnovo Monti

Da quasi due mesi la strada provinciale sp 108 del Pianello (Castelnovo Monti) è chiusa al traffico per un movimento franoso che ha provocato la caduta di massi dalla parete dei gessi triassici (foto). Gli abitanti della zona hanno sperato, tolto quel poco di materiale franoso, nella riapertura della strada. Al contrario, la Provincia, considerata la natura della roccia, ha affidato l’incarico ad un geologo per uno studio particolare per l’intervento.

Va tutto bene però passano i mesi e la strada resta chiusa con gravi disagi della popolazione. Ad intervenire ieri, fra i tanti, sulla necessità di riapertura della strada, è il responsabile del sindacato Uil zona montana, Giovanni Riatti, che, a nome dei cittadini, rivolge un appello ai sindaci dei tre comuni interessati (Castelnovo Monti, Villa Minozzo e Ventasso) invitandoli ad intervenire sulla Provincia per sollecitare i lavori e la riapertura della strada.

"Nessun intento polemico, - afferma Riatti - mi limito a riferire le sollecitazioni dei cittadini di diverse frazioni tra cui Carù, Cerrè Sologno comune Villa Minozzo; Piolo, Montecagno e Ligonchio del comune Ventasso; Bondolo e Carnola del comune di Castelnovo Monti. Tutti si lamentano per il protrarre della chiusura della sp 108 che interrompe il collegamento diretto con Castelnovo Monti, costretti a transitare da Gatta allungando parecchio la strada, persino alle ambulanze dirette all’ospedale di Castelnovo. Tutto questo provoca gravi disagi ai cittadini, soprattutto in questa stagione, chiedono ai sindaci di sollecitare la Provincia".

Abbiamo riferito analogo sollecito nei giorni scorsi del consigliere di minoranza (Lega) dell’Unione, Mattia Casotti, che ha proposto in Consiglio l’apertura di una pista parallela. La Provincia ha affidato l’incarico al geologo Paolo Beretti per approfondire l’intervento di messa in sicurezza del versante tramite una duna che impedisca la caduta di massi. Insomma, una situazione critica che va assolutamente risolta il prima possibile, per il bene della viabilità e per il bene dei cittadini.