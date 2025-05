Strada provinciale, via ai cantieri

di Antonio LecciÈ vero che è necessaria una guida prudente per evitare incidenti. Ma in via Campagnola, nel tratto di strada provinciale che collega Rio Saliceto a Correggio, c’è davvero qualcosa da fare per migliorare la sicurezza. Lo dimostrano i cantieri stradali avviati di recente, che sembrano essere una risposta alle richieste di cittadini residenti in zona che negli ultimi tempi, proprio attraverso il Carlino, avevano sollecitato interventi di prevenzione contro i tanti incidenti che si verificano periodicamente su quella carreggiata.

Al momento sono due i tratti di strada interessati da lavori, tra cui un’attività di tombamento di un fosso per poter allargare la carreggiata in un punto più volte teatro di schianti e sbandate. Provincia e Comune di Correggio confermano l’esecuzione di interventi che fanno parte di un terzo lotto di lavori. E viene pure confermato un accordo di collaborazione per progettazione e realizzazione di un intervento di moderazione del traffico, consistente nella trasformazione a rotatoria dell’incrocio tra via Campagnola e via Lupi e Sabbietta, pure quello periodicamente teatro di schianti fra veicoli.

Viene annunciato inoltre uno studio di fattibilità per la riorganizzazione complessiva della Provinciale 48, nel tratto compreso tra via della Libertà a Correggio e San Lodovico di Rio Saliceto, sperando che si possa arrivare in tempi brevi all’allargamento della sede stradale con la realizzazione di una pista ciclopedonale.