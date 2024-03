"Strada rovinata e pericolosa, adesso è stata sistemata"

"Vorremmo ringraziare il Carlino: nella stessa giornata in cui è stata pubblicata la notizia del listello in marmo rialzato sulla strada, con potenziale pericolo per i passanti, gli incaricati hanno messo in sicurezza l’incrocio in questione, dopo che da giorni persisteva quella situazione". È il messaggio che alcuni cittadini ci hanno inviato dopo che ieri mattina la pavimentazione all’imbocco di via Rosario, all’incrocio con via Pieve a Guastalla, è apparsa sistemata. Nei giorni scorsi un tassello in marmo si era sollevato dalla pavimentazione, sporgendo in modo pericoloso, tanto che una donna in bici aveva perso l’equilibrio dopo il contatto con quell’ostacolo, difficile da notare con adeguato anticipo arrivando dal centro di Pieve, essendo la visuale coperta dalla parete esterna di un’ex chiesa. Un incidente per fortuna senza conseguenze fisiche per la ciclista, ma che ha creato un malcontento diffuso, proprio per il rischio di altre possibile cadute in quel tratto. E ieri la strada è apparsa più sicura, con la rimozione del tassello in marmo e un riempimento provvisorio con della sabbia per stabilizzare la carreggiata all’incrocio tra via Pieve e via Rosario.