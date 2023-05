"Strade a pezzi da mesi Nessuno interviene"

"Non sappiamo più a chi rivolgerci. La situazione delle nostre strade è pessima. Ci sono voragini profonde e nonostante le numerose segnalazioni inoltrate agli uffici preposti, non si è mai visto nessuno per risolvere il problema". Comincia così una lettera aperta che un gruppo di cittadini residenti a San Girolamo di Guastalla ha voluto diffondere pubblicamente, dopo mesi di attesa per un intervento che possa rendere più sicure le strade della frazione.

"In via Peroggio, così come all’incrocio con via Marianne – continuano i residenti – la situazione è critica. Così come non va meglio sulla strada che collega San Girolamo a San Martino e a Guastalla, che ogni giorno viene percorsa da molti lavoratori dipendenti che si recano allo stabilimento Smeg di San Girolamo oppure alle altre aziende della zona. Ci sono persone che hanno rotto le sospensioni dell’auto a causa delle buche. E chi deve percorrere questo tratto di strada, in particolare via Peroggio, è obbligato a un continuo slalom per evitare buche e pericoli. Ci stiamo seriamente stancando di questa situazione". Non è la prima volta che i cittadini di San Girolamo lamentano una situazione di "abbandono".

E a poco sembrano servire gli impegni sul recupero dell’ex circolo della frazione, che di recente è risultato beneficiario di un contributo del bando regionale per la rigenerazione urbana. I lavori dovevano essere affidati entro il primo maggio, per poi iniziare a giugno e concludersi entro il 31 ottobre 2024. Ma i cittadini sperano di veder sistemare anche le strade della frazione.

Antonio Lecci