Strade, altro sabotaggio. Dosso rallentatore a pezzi

Dopo il sostegno del tutor antivelocità sulla Cispadana a Boretto e le varie colonnine degli autovelox danneggiate tra Novellara, Correggio e San Martino in Rio, ecco arrivare gli “smontatori” dei dossi antivelocità a Gualtieri. E’ accaduto ieri notte in via Codisotto a Mane, sulla circonvallazione interna del paese, dove verso le 8 il sindaco Renzo Bergamini è passato e si è accorto che i vari pezzi del dosso non erano allineati.

Un’occhiata più attenta ha permesso di verificare che erano stati svitati quasi tutti i bulloni, con i pezzi del dosso che tendevano a staccarsi uno dall’altro col transitare dei vari veicoli. "Sono stati lasciati solo alcuni bulloni – conferma il sindaco – e cioè quelli che erano più difficili da togliere. Gli altri bulloni, invece, sono stati portati via".

Già ieri mattina i vari pezzi sono stati recuperati dal personale del Comune.

"Provvederemo al più presto a rimontare il dosso come era prima", dice Bergamini. Che aggiunge: "Su quella strada abbiamo installato due dossi su richiesta di gran parte dei residenti, per poter limitare la velocità dei veicoli in prossimità della curva tra via Codisotto a Mane e via Giardino, dove ci sono stati diversi incidenti e altri sono stati evitati per un soffio. Si tratta di una questione di sicurezza, che ci ha convinto ad installare dei dossi con altezza tarata per una zona 30, cioè per una velocità massima di 30 km/h. Abbiamo agito su richiesta dei cittadini, installando i dossi nei punti meno impattanti rispetto alle abitazioni".

Da pochissime settimane i dossi erano stati piazzati sulla strada. E già qualcuno aveva sollevato polemiche, forse non gradendo l’obbligo di transitare a così bassa velocità in quel tratto di strada, fra abitazioni, negozi, un bar e incroci con varie strade.

"Si tratta di questioni di sicurezza – conclude il sindaco Bergamini – e per questo abbiamo intenzione di ripristinare il dosso che è stato smontato. Io stesso, su quella strada, ho rischiato di essere investito da veicoli condotti a velocità non adeguate alla situazione".