"Strade asfaltate solo a metà"

Di recente sono stati eseguiti lavori di manutenzione su strade comunali urbane ed extraurbane a Correggio, che hanno interessato viale Saltini, via della Libertà, via Oratorio, via Canolo, via Stradazza, via Massenzatico, via Ronchi San Prospero, via Vecchia Carpi. Il primo stralcio di lavori ha riguardato viale Saltini nel tratto compreso tra via per Carpi e via don Minzoni. Lavori che hanno migliorato la situazione generale e, in qualche caso, incrementato la sicurezza. Ma non ovunque il risultato finale è soddisfacente. Anzi. Alcune strade di periferia sono state interessate solo in parte dalla nuova asfaltatura.

"Certi tratti di carreggiata – spiegano i residenti – sono stati asfaltati solo per metà, in qualche caso solo a piccoli tratti. Forse c’era bisogno di risparmiare risorse. Ma il risultato non è quello che ci si aspettava. Questo tipo di lavori va eseguito in modo adeguato, soprattutto su strade che non vedono manutenzioni ormai da anni, troppi anni, con il degrado e il pericolo che aumentano a dismisura".

C’è chi confida il timore di dover continuare a "fare lo slalom tra le buche ancora a lungo", con maggiori rischio soprattutto d’inverno, quando le condizioni generali si fanno ancora più critiche.

Nei giorni scorsi anche alcuni residenti in via Geminiola hanno lamentato una situazione non certo positiva.

a. le.