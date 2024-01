Strade, asfaltati 150mila metri quadri: "Usiamo la plastica differenziata"

Una superficie più o meno di 150 mila metri quadrati di strade, tra Reggio e provincia, sono state asfaltate da Iren durante il 2023, utilizzando conglomerati bituminosi (asfalti) additivati con tecnopolimeri derivati dalla raccolta differenziata della plastica.

L’operazione è stata possibile grazie all’accordo stipulato nel 2021 fra Mapei e Iren, che prevede l’utilizzo di polimeri termoplastici, provenienti da processi innovativi di riciclo per la realizzazione di pavimentazioni stradali ancora più durature e sostenibili.

Il progetto, gestito da Iren attraverso la controllata I.Blu (principale operatore nazionale nel settore della selezione e riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica da raccolta differenziata) rappresenta "un esempio virtuoso di economia circolare e permette di ottenere un significativo aumento della vita utile delle pavimentazioni stradali".

"Questi innovativi asfalti – dicono da Iren – conferiscono alle pavimentazioni, a parità di spessore, un aumento significativo della vita utile con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e una resistenza alla deformazione permanente dovuta al carico d’esercizio. Inoltre, incrementano le resistenze alle escursioni termiche ed ai raggi Uva, determinando meno degradi superficiali e riducendo così i rischi, in particolare, per cicli e motocicli. Si tratta di un ottimo esempio di economia circolare dove imballaggi difficilmente riciclabili vengono trasformati in prodotti circolari che permettono di raggiungere risultati di maggiore efficienza rendendo l’asfalto più performante".

Le aree interessate da queste innovative asfaltatura, realizzate come chiusure di cantieri di manutenzione e sistemazione di impianti realizzati da Ireti, si trovano nei comuni di Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Campagnola, oltre che a Rubiera e a San Martino in Rio, dove è stato necessario ripristinare l’asfalto stradale dopo scavi in profondità per poter restituire sicurezza alle arterie viarie in questione.