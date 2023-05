’Strade bianche’ e percorso ’bio’

Si intitola "Strade bianche reggiane" il percorso che unisce cinque aziende biologiche del territorio locale, coinvolgendo la zona di Castelnovo Sotto, Cadelbosco, fino a Campegine. Sono interessate le aziende Ferretti Vini, Agricola Giovanardi, Latteria La Grande, Coop La Lucerna, Birrificio Oldo. All’inaugurazione del "percorso" erano presenti i sindaci dei tre Comuni interessati.

L’obiettivo è creare un itinerario "che unisca fisicamente luoghi e persone accomunate da un forte radicamento territoriale e da una base valoriale comune". Le aziende agricole partecipanti sono biologiche o in conversione, mentre le aziende di trasformazione rivendono prevalentemente produzioni a km zero. I percorsi di questo progetto sono sterrati e argini, percorribili a piedi, in bici, perfino a cavallo.