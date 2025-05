Strade chiuse a Castelnovo Monti per il Giro d’Italia: le modifiche alla viabilità

Reggio Emilia, 21 maggio 2025 – Il grande giorno è arrivato: oggi il Giro d’Italia approda a Castelnovo Monti con l’undicesima tappa e l’arrivo previsto tra le 16,57 e le 17,33. L’Appennino è pronto ad accogliere la corsa, ma per vivere al meglio l’evento è fondamentale prestare attenzione alle modifiche alla viabilità disposte per l’occasione.

Sono infatti molte le strade chiuse al traffico, in particolare nel centro del paese. In via Roma i divieti di transito scatteranno in diversi tratti: dalle 5 alle 20 tra via Pastore e via Monzani, e dalle 8 alle 20 tra via alla Pieve e via Monzani. Dalle 5 alle 23 sarà chiusa anche via Dante, mentre via Prampolini sarà interdetta dalle 8 alle 23. Divieti dalle 13 alle 18 interesseranno invece la strada provinciale 108, viale Bismantova, viale Bagnoli, via Don Bosco, via Monzani e via Pieve.

Via Bellessere resterà chiusa dalle 6 alle 22,30, Piazzale Marconi sarà off-limits dalle 8 alle 20, mentre Piazzale Matteotti sarà chiuso fino alle 23. Stesso orario di chiusura – dalle 19,30 alle 22,30 – per piazza Gramsci, i parcheggi di via Monzani, via Greco-via Nenni e il centro pastorale. Fino alle 20 sarà vietato il transito invece in piazza Peretti, piazza Martiri della Libertà, piazza Vittime di Roncroffio, piazzale istituti Cattaneo e Mandela, i parcheggi delle scuole medie Bismantova, di via Boschi e dalle 12 quelli del Campo sportivo e Onda della Pietra. Chiuso anche il parcheggio di viale Bagnoli (quello di fianco ad Enel) fino alle 8 di domani. Sui tratti che coinvolgono il tracciato della gara l’ordinanza di sospensione della circolazione è stata firmata dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Ma il Comune di Castelnovo ci tiene a far sapere che «sono chiuse anche tutte le strade che accedono a tale tracciato (carraie, interpoderali ecc.), per evitare il rischio che mezzi di qualsiasi tipo si immettano sul percorso».

Per quanto riguarda la sosta, i parcheggi non coinvolti dalle limitazioni rimarrano tutti utilizzabili, tipo quelli dell’area del Ponte Rosso, in via Micheli, dove è stato organizzato un senso unico in salita con possibilità di parcheggiare sul lato destro dalle 9 alle 24.

Saranno inoltre attivi alcuni parcheggi sorvegliati con servizio navetta. A Felina (Parco Tegge), Campolungo (chiesa e campo sportivo) e Monteduro (caseificio e chiesa) si potrà lasciare l’auto e salire a bordo delle navette in funzione dalle 9 alle 19. La navetta da Felina arriva fino a piazzale Collodi, quella da Campolungo si ferma al distributore Eni in via Micheli, mentre quella da Monteduro raggiunge il supermercato Ecu in viale Bagnoli.

Come ricorda il sindaco Ferrari però, «per qualsiasi dubbio i visitatori possono consultare il sito del Comune, sul quale sono a disposizione tutte le informazioni».