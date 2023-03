Strade chiuse per i lavori Nella Bassa rischio-paralisi

Gli infiniti cantieri stradali stanno mettendo a dura prova il traffico nella Bassa reggiana, in particolare nell’area della Pianura, dove la nuova chiusura di un ampio tratto di strada provinciale tra Rio Saliceto e Fabbrico, lungo via Ca de Frati, sta nuovamente concentrando la viabilità su percorsi alternativi, sulla Provinciale 30 verso Novellara e la Bernolda. E basta un incidente per paralizzare tutta la zona.

Come accaduto nei giorni scorsi a causa dello scontro tra un auto e un camion, costato la vita a un pensionato parmense, con il traffico bloccato per quattro ore ed enormi disagi all’ora di punta.

Le arterie viarie circostanti non sono in grado di fungere da adeguate alternative in caso di necessità, con carreggiate strette e spesso malridotte.

La riduzione delle risorse degli enti pubblici locali, inoltre, ha peggiorato la situazione, con ulteriori difficoltà nel reperire fondi per poter garantire una manutenzione stradale ordinaria.

Sono sempre più numerose le segnalazioni di buche e cedimenti stradali che arrivano da cittadini inferociti per situazioni che evidenziano una carenza di sicurezza.

L’attuale cantiere sulla Provinciale 46, che collega Rio Saliceto a Fabbrico e Rolo, dovrebbe restare aperto per circa quattro mesi.

Ciò significa una prolungata deviazione su percorsi alternativi, che segue i disagi patiti da migliaia di utenti della strada fino a tempi recenti, a causa dell’infinito cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria a Ponte Vettigano di Campagnola, proprio all’altezza del punto in cui si è verificato l’incidente costato la vita a un pensionato.

Il cantiere in via Ca de Frati prevede la chiusura della strada oggetto di lavori, con deviazione verso Campagnola, Novellara, Bettolino, Fabbrico e viceversa, con tutti i problemi che, questo, comporta in pratica ogni giorno, per l’aumento del traffico e dei rischi per chi transita nella zona.

Antonio Lecci