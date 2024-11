Strade da asfaltare, il vicesindaco: "Nel 2023 investiti 600mila euro"

"Nel 2023 abbiamo investito 600mila euro per le asfaltature e per la manutenzione ordinaria e straordinaria". Così il vicesindaco Matteo Franzoni (foto) ha risposto, nel Consiglio comunale di mercoledì, all’interrogazione del gruppo Cavriago Lab. "È evidente che le nostre strade soffrano una carenza di manutenzione. Evidenti le ragioni: da un lato i fondi per investimenti sono calati a causa dei tagli continui disposti sui Comuni e dei tagli effettuati dal Governo. Dall’altro sono stati numerosi gli interventi fatti da enti esterni per migliorare le reti idriche, elettriche e di telecomunicazioni: il Comune ha dovuto esercitare un controllo puntuale. Le strade interessate saranno ripristinate al termine dei lavori con il contributo degli enti".

Il vicesindaco ha ricordato che negli ultimi anni l’amministrazione ha investito oltre 10 milioni di euro del Comune in opere pubbliche: "La riqualificazione delle scuole Rodari, Galilei, Betulle e la nuova scuola I Tigli, la riqualificazione dell’ex Tigli, l’ampliamento della Casa Protetta e del Cimitero". Infine, "stiamo intervenendo sul comparto Cremeria, con un progetto di rigenerazione urbana per 2,5 milioni, ed è aperto il cantiere di adeguamento sismico del municipio per quasi mezzo milione".