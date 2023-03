Strade e frane a Baiso: lavori per 470mila euro

Risorse su fiumi e viabilità: via libera della Regione a 29 cantieri in 23 comuni tra le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio per un investimento complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Si tratta di opere idrauliche, sicurezza sui fiumi e versanti, nonché ripristino della viabilità danneggiata dal maltempo, per proseguire gli interventi più urgenti nei territori colpiti dalle conseguenze del maltempo del dicembre 2020. "Le risorse derivano da economie di opere precedentemente realizzate, che ora vengono riprogrammate per dare vita a nuovi cantieri - spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla difesa del suolo e Protezione civile -. L’Emilia Romagna punta a investire tutte le risorse ottenute in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale: un approccio che pone al centro la sicurezza del territorio e delle persone che lo vivono".

Nel territorio reggiano sono previsti 12 interventi su 8 comuni per l’investimento di un milione e 600 mila euro. Le opere saranno realizzate da uffici territoriali dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, i Comuni e il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale ed Aipo.

Nel dettaglio sono otto i comuni della provincia di Reggio che beneficeranno degli stanziamenti per la messa in sicurezza del territorio, con tre comuni della montagna.

A Baiso sono previsti vari intervcenti. Saranno investiti 240mila euro, destinati in parte alla messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada comunale Lugo - Ponte Secchia, in località San Cassiano - Ca’ del Pino (150mila euro), in parte alla realizzazione di un’opera di sostegno della scarpata di monte sulla strada provinciale 27, in località Sassogattone (70mila euro). Sarà inoltre consolidato il movimento franoso sul Rio Oca che coinvolge la viabilità comunale e minaccia alcune abitazioni (230mila euro). Infine è previsto un intervento tra Baiso e Castellarano per ripristinare le difese spondali e le reti di drenaggio afferenti al fiume Secchia (150mila euro).

Al comune di Vetto sono stati destinati 70mila euro per il muro di sostegno in località Predella di Cola.

A Villa Minozzo infine sono stati destinati 165mila euro per opere sulla struttura di contenimento di Via Castello di Sologno e per la scarpata di monte della strada Secchio-Deusi (30mila euro).

Altri comuni reggiani che beneficeranno di finanziamenti sono Campegine (160mila euro); S.Ilario (150mila euro); Montecchio (125mila euro) e Canossa (300mila euro), come riportato nell’articolo nella pagina della Val d’Enza.

Settimo Baisi