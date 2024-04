Strade, maxi interventi fra Villa Minozzo e Civago

Cantieri aperti sulla strada provinciale sp/9 di Villa Minozzo: la Provincia di Reggio ha iniziato in questi giorni una serie di sei interventi di messa in sicurezza della Sp/9, tra Villa Minozzo e Civago, per un importo di 1,75 milioni di euro di cui 1,45 milioni finanziati dal Ministero dei Trasporti e dell’Economia e Finanze, destinati a risolvere gran parte delle criticità presenti su questo tratto appenninico.

"Il piano è stato concordato con il Comune di Villa Minozzo – spiega il presidente della Provincia, Giorgio Zanni – e prevede interventi su ponti e gallerie, risanamenti del corpo stradale, ripristini del piano viabile e di muri di sostegno, sistemazione di scarpate, posa di nuove barriere stradali. I lavori sono stati concordati per ridurre il più possibile il disagio a chi utilizza questa importante arteria appenninica e si completeranno, in varie fasi, entro l’anno".

Il primo cantiere prevede la messa in sicurezza di vari tratti della Sp 9 tra ponte Calizzo e l’abitato di Villa Minozzo per un importo complessivo di 515mila euro che comporteranno, fino al termine dei lavori, l’istituzione di sensi unici alternati con limite di velocità a 30 km/h.

"Infatti il ponte di Calizzo, dal 20 marzo scorso è vietato ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 24 tonnellate a causa del degrado di alcune travi – aggiunge il presidente Zanni –; iniziato un ulteriore intervento, il settimo in questo tratto della Sp/9, per rinforzare la struttura con putrelle in modo da poter ripristinare il prima possibile, seppur sempre a senso unico alternato, il traffico dei mezzi pesanti".

Esprime soddisfazione il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, affermando: "Gli interventi concordati sulla Sp/9 e l’immediato cantiere avviato sul ponte di Calizzo confermano l’attenzione che la Provincia riserva al territorio appenninico, con una serie di investimenti fondamentali". Nell’ambito del piano straordinario di interventi sulla Sp9 è prevista, nei prossimi mesi, anche la sistemazione della scarpata in prossimità dell’imbocco Sud della galleria di Civago, per prevenire il rischio di distacco di massi (foto), importo dell’intervento 300mila euro. Si tratta dell’analogo intervento eseguito lo scorso giugno all’imbocco Nord della galleria di Civago. Per ovvie ragioni di sicurezza, durante l’intervento di disgaggio, rimozione delle rocce instabili e la chiodatura di altre rocce, nell’ottica di tutela della conformazione geologica, la galleria resterà chiusa due settimane. Altri cantieri previsti da qui a fine anno: consolidamento delle travi portanti di uno dei tre ponti tra Civago e galleria (240mila euro), sistemazione avvallamenti località Lurano (367mila euro), messa in sicurezza scarpata di monte (290mila euro) nei pressi cascata del Golfarone, il ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e barriere stradali in località Castiglione (39mila euro).

Settimo Baisi