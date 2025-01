"Strade pericolose e scuole con cantieri che con finiscono più"

Il "controbilancio di metà mandato" dell’opposizione a Campegine prosegue: "Oggi parliamo di strade e scuole – dicono –. Sulle prime la situazione di degrado non è un’opinione, ma un dato di fatto". Quanto alle seconde, vedrebbero procedure antisismiche con un ritardo di 180 giorni sulla tabella di marcia.

Capitolo viabilità: "In incroci importanti, come quello tra via Matteotti e via Amendola, e tra via Matteotti e via Tito (Pescatora), sono praticamente invisibili i segnali di stop orizzontali – spiegano –. Le strisce che delimitano la carreggiata sono ormai invisibili. Fortuna che, al momento, non abbiamo nebbia". I dossi riprofilati "non sono ancora segnalati con illuminazione e strisce pedonali". "Dopo mesi di attesa, ci dicono che qualche manutenzione verrà fatta. Grazie, ma è il minimo del vostro dovere, ed il nulla rispetto a quanto sarebbe necessario".

Passando alle scuole, "giova ricordare che le procedure anti-sismiche hanno avuto origine sotto la precedente Amministrazione. Nonostante ciò l’attuale cantiere, iniziato il 27 novembre 2023, prevedeva la fine dei lavori il 4 agosto 2024". Un ritardo "che ha determinato disagi alle famiglie degli alunni e a gruppi ed associazioni che usufruivano di palestra ed auditorium".

"Nella realtà – chiosano – nulla è andato e sta andando secondo quanto previsto, ma il sindaco ci assicura che “tutto procede regolarmente”".