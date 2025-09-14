Strade, pioggia di risorse: "Da Roma 730mila euro"

La nostra città si è aggiudicata 730mila euro di fondi statali, in arrivo dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per il miglioramento e il potenziamento della segnaletica stradale nell’ambito della sicurezza urbana, con particolare attenzione alle arterie di traffico principali e alla viabilità in corrispondenza di plessi scolastici. Nello specifico, si interverrà con un programma straordinario di controllo, manutenzione, sostituzione e potenziamento della segnaletica verticale e in corrispondenza delle intersezioni più importanti e nei punti di maggior conflitto tra veicoli e pedoni dove sarà installata una tipologia di segnaletica specificamente prevista dal Ministero, che prevede la bordatura dei cartelli con pellicola gialla fluorescente in modo da massimizzarne la visibilità.

"Siamo molto soddisfatti di aver intercettato importanti risorse ministeriali per la sicurezza stradale in una fase di scarsità di risorse per gli enti locali – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco de Franco – con questo finanziamento saremo in grado di operare la sostituzione e manutenzione della segnaletica verticale soprattutto in zone molto trafficate". Gli fa eco l’assessore alla cura della città Davide Prandi: "Questo finanziamento va nella direzione del nostro impegno costante per rendere Reggio Emilia un luogo più sicuro e vivibile per tutti. La cura delle nostre strade e la prevenzione degli incidenti sono obiettivi centrali del nostro mandato".

Sulla base della mappatura effettuata, si è ipotizzato di intervenire partendo dalla viabilità di ingresso e uscita alla città nella direttrice ovest (via Emilia all’Angelo e via fratelli Cervi) per poi arrivare fino alle frazioni di Cella e Cadé e all’anello di circonvallazione, all’asse via Emilia Est, agli assi tangenziali, agli assi radiali di penetrazione fino ad arrivare all’altra viabilità ad alta incidentalità.

Gli assi radiali di penetrazione, tra i quali rientra la via Emilia, rappresentano le arterie le cui carreggiate sono affiancate dalle dodici ciclovie che collegano i viali di circonvallazione del centro storico ai quartieri della periferia e alle numerose frazioni. Saranno inoltre oggetto di intervento anche gli attraversamenti pedonali e ciclopedonali a servizio di oltre novanta plessi scolastici della città.

Cesare Corbelli