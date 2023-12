"Strade tutte piene di buche, c’è un problema di sicurezza"

Cosa intende fare la locale amministrazione comunale per sistemare le strade ridando lustro e sicurezza non solo alla centralissima via Gonzaga ma anche all’intera cittadina e frazioni? Lo chiedono i consiglieri Vincenzo Iafrate ed Elisa Rodolfi, del gruppo "Per Guastalla", di fronte a un alto numero di strade "con crepe, buche e avvallamenti, che con le avverse condizioni meteo creano problemi alla circolazione e alla sicurezza dei cittadini". "Un problema – proseguono i consiglieri – che si riscontra anche in centro, da via Gonzaga fino alle vie Zibordi, Zaffanelle, Palazzina, Cisa Ligure, Pieve, con situazioni simili che vengono segnalate da tempo anche nelle frazioni di San Giacomo, San Martino,... In via Gonzaga i sampietrini saltati vengono coperti con catrame. Ma con scarsi risultati, visto che al transito dei veicoli il materiale viene rimosso. Pure nella zona di piazza Matteotti, in centro, il rattoppo sulla strada è stato ricoperto in modo inadeguato, tanto che il giorno dopo il catrame era stato rimosso, con necessità di ricoprire nuovamente la strada con lo stesso materiale".