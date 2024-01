Stradivari, trovati i vandali: sono minorenni

Risultano essere stati individuati i primi cinque presunti autori dei vandalismi, furti e danneggiamenti vari avvenuti nei giorni scorsi a Boretto, a cavallo tra San Silvestro e i primi giorni del nuovo anno, interessando arredi pubblici, auto in transito, attrezzature della biblioteca comunale fino al blitz a bordo della motonave Stradivari, con conseguenze piuttosto rilevanti, tra vetri infranti alle finestre, la polvere degli estintori scaricata nei locali dell’imbarcazione da turismo, lancio di divanetti nel fiume.

E proprio domenica uno di questi divanetti è stato individuato galleggiare sulle acque del Po, tra Luzzara e Borgoforte di Mantova, dove un pescatore ha poi effettuato il recupero. Ai cinque giovani che i carabinieri di Boretto hanno individuato grazie soprattutto alle telecamere di sorveglianza attive in varie zone del centro del paese si aggiungono anche altrettanti giovani – praticamente tutti minorenni – che avrebbero assistito ad alcuni degli episodi contestati, pur senza prendervi parte in modo diretto. I coinvolti risiedono a Boretto, ma non solo: alcuni abitano in paesi della Bassa, legati probabilmente da amicizia agli altri giovani del paese. Ora sono in corso le necessarie verifiche prima di poter inoltrare una segnalazione formale al competente tribunale dei minori di Bologna. E mentre l’iter giudiziario prosegue il suo corso, in paese ci si prepara ad azioni preventive e di contrasto al fenomeno delle "baby gang", con la locale amministrazione comunale impegnata a promuovere incontri e iniziative rivolte ai giovani, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, i servizi sociali, il mondo della scuola e, ovviamente, le forze dell’ordine. Secondo quanto emerge, alcuni dei ragazzi coinvolti nei vandalismi dei giorni scorsi sarebbero già noti per alcune "problematiche", per le quali si sarebbero messi in evidenza in passato. E purtroppo non si tratta di episodi isolati: nelle ultime settimane sono state diverse le segnalazioni di danneggiamenti e vandalismi attuati sul territorio della Bassa Reggiana ad opera di ragazzini: è accaduto con il furto e i danni alle piastrelle celebrative in centro a Gualtieri così come al parco pubblico di Rio Saliceto, al presepe di piazza Garibaldi a Correggio fino all’imbrattamento delle pareti del municipio di Campagnola, la notte di Capodanno.

