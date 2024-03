Strage di Cervarolo ottant’anni fa: "Risarcimenti, servono pressioni"

Non ci sono, al momento, risarcimenti per i discendenti delle ventiquattro vittime della strage di Cervarolo avvenuta il 20 marzo del 1944 sull’aia della frazione del Comune di Villa Minozzo. Così come non ci sono per nessun altro discendente di qualsiasi strage nazifascista. L’avvocatura dello Stato continua ad impugnare ogni singola sentenza e per quelle passate in giudicato i tempi ‘di esami’ delle pratiche da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanza, sulla carta, possono durare 180 giorni, ma nella realtà, anche di più. Essenziale, quindi, esercitare qualsiasi forma di pressione politica, nelle sedi competenti, affinché il Governo sblocchi questo empasse.

È questo il sunto della conferenza online che Istoreco ha organizzato ieri per fare il punto sulla situazione relativa alla strage di Cervarolo, all’indomani dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio e in vista delle solenni celebrazioni che si terranno domani (domenica) in Appennino. Dopo una breve introduzione di Matthias Durchfeld, direttore di Istoreco, il cuore della videoconferenza sono stati gli interventi dell’avvocato Italo Rovali, difensore dei dieci discendenti dei 24 parenti uccisi a Cervarolo, oltre che Presidente del Comitato Famigliari e Parenti delle Vittime della strage, oltre che degli onorevoli del Partito Democratico, Andrea Rossi e Ilenia Malavasi che in queste settimane hanno incalzato il Governo sulla vicenda.

"L’obiettivo iniziale dei famigliari delle vittime dell’eccidio era quello di far combaciare la verità storica con quella processuale – spiega il legale –. Alla fine, ci siamo arrivati".

"Da un punto di vista processuale io ho a disposizione tutto ciò che serve per far valere il mio diritto – chiosa Rovali –. Cosa manca? La parte politica. L’interpellanza degli onorevoli Rossi e Malavasi rappresenta un raggio di sole, che squarciano un cielo coperto da nubi nere, perché hanno avuto un merito: hanno obbligato il Governo a rispondere".

"La risposta del Governo? L’abbiamo definita ‘notarile’, in cui è mancata completamente una parola di umanità nei confronti dei parenti di questa efferata strage", commentano all’unisono Rossi e Malavasi. Sono stati loro ad aver depositato un’interpellanza urgente in Parlamento ("Per obbligare il Governo a rispondere in aula", spiega Rossi) e in Commissione. "È stato spiegato che la richiesta di risarcimento è giunta qualche giorno prima, a giugno del 2023, dell’emanazione del decreto attuativo, quindi va ripresentata – aggiunge Rossi –. Il sospetto e il clima che si respira tuttavia, è che non vi sia la volontà, politica, di arrivare a uno sblocco dei risarcimenti".

"Cosa faremo? Continueremo a sollecitare il governo, a chiedere riscontri e concretezza in risposte e tempistiche – conclude Ileania Malavasi -. Il faro su questa vicenda e su tutte le altre relative ai risarcimenti di quel periodo terribile della nostra storia lo vogliamo continuare a tenere ben acceso su questo Governo e le sue azioni". Alla videoconferenza hanno partecipato anche altre tre legali specializzati in questa tematica, in particolare gli avvocati Cristina Florean , Aaron Lau e Giulio Arria.