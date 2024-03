Strage di patenti di guida: sei ritirate. Cinque denunce per stato d’ebbrezza

Sei patenti di guida ritirate e cinque conducenti denunciati per guida in stato d’ebbrezza. È il bilancio del weekend scorso di controlli della polizia stradale di Reggio e dei distaccamenti di Castelnovo Monti e Guastalla. Cinque pattuglie con il medico della polizia a bordo del laboratorio mobile per verificare, oltre all’assunzione di alcool in eccesso, eventuali consumi di droga. Sulla via Emilia tra Reggio e Modena sono stati controllati 50 conducenti e sono state sei le patenti di guida ritirate. Per una sola il tasso alcolico non era dei più alti nonostante superasse il limite previsto di 0,5 g/l (grammi/litro) facendo scattare multa e immediato ritiro con sospensione. Per gli altri 5, invece, il tasso era talmente alto (fino a 3 volte il limite) che si è proceduto anche con una denuncia all’autorità giudiziaria.