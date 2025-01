Strage sfiorata al supermercato. Entra con l’auto nella Coop. Investe e ferisce una cliente

Momenti di panico ieri mattina alla Coop di via Sani dove un’auto condotta da una donna è entrata letteralmente dentro al supermercato, sfondando le porte d’ingresso, investendo una 60enne che stava uscendo dopo aver fatto la spesa. Ferita, ma non è in pericolo di vita. E tanto spavento da parte delle decine di clienti presenti in quel momento tra le casse e le corsie che hanno gridato sentendo il grande frastuono provocato dall’incidente, pensando subito al peggio.

Una tragedia sfiorata. È successo poco dopo le 10 nel supermercato della zona stazione. Alla guida della vettura – una Toyota Rav4 – c’era una 54enne di origine nigeriana che, stando alle prime ricostruzioni della polizia locale che si sta occupando del caso, avrebbe perso all’improvviso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro le porte scorrevoli d’ingresso distruggendole e abbattendo i paletti paratoi antistanti.

Il mini fuoristrada (che riporta sulla carrozzeria scritte religiose relative alla chiesa evangelica, di cui la donna fa parte) viaggiava ad una velocità molto ridotta – fortunatamente, altrimenti sarebbe potuta essere una vera strage – ma ciò non ha evitato di centrare la malcapitata cliente che stava uscendo, colpita dal muso anteriore sullo sterno e sbalzata a terra. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’automedica.

La vittima dell’investimento è stata portata all’Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice di media gravità. La conducente è uscita illesa e con le sue gambe dall’abitacolo, ma è stata portata al pronto soccorso per accertamenti anche per via dello stato di choc per quanto successo. Sul luogo anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e municipale. Gli agenti del nucleo anti-infortunistica della polizia locale si sta occupando del caso stanno cercando di ricostruire la dinamica e appurare eventuali responsabilità della donna al volante. Per ora si tende ad esclude un malore. La donna avrebbe perso banalmente il controllo dell’auto, forse per una manovra errata o per l’inserimento della prima marcia anziché della retro; in difficoltà, non sarebbe più riuscita a frenare il mezzo.

Coop si è attivata per ripristinare immediatamente i danni e consentire la normale attività dell’esercizio commerciale che è sempre rimasto aperto anche grazie ad un secondo e provvisorio ingresso. "Per fortuna è andata bene e c’è stato solo un grande spavento", il commento dei responsabili del supermercato.