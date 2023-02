Stralcio delle cartelle esattoriali L’opposizione salva il centrosinistra

Il ‘No’ secco delle amministrazioni targate Pd allo stralcio delle cartelle esattoriali continua a far discutere. E all’interno dell’Unione Tresinaro-Secchia si è sfiorato il clamoroso colpo di scena lunedì sera. Perché l’unico atto del consiglio (convocato in seduta straordinaria) è stato approvato solo grazie al voto di tre consiglieri di opposizione, visto che nella lista di maggioranza (‘Centro sinistra per l’unione’) 5 su 14 sono risultati assenti, con il richiamato Marcello Gallingani – arrivato in ritardo – a salvare in extremis la votazione.

Per comprendere la delibera occorre fare un passo indietro. Il Governo Meloni, nella legge di bilancio, ha dato la possibilità agli enti locali di uno stralcio parziale delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro nel periodo 2000-2015. Parziale perché si eliminano gli interessi di mora accumulati negli anni, e non la sanzione in sé. "Stiamo votando su carta bianca – ha attaccato Fabio Ruini (Gruppo Misto) -. Il totale delle sanzioni ammonta a 3,2 milioni di euro, ma l’esatta quota di interessi stralciati, così come il numero di cartelle esattoriali, non è specificato. Viene il dubbio che si stia votando solo per uno sgarbo politico…".

Per rifiutare questa possibilità era necessario approvare una delibera entro ieri. La seduta straordinaria ha però colto impreparata la maggioranza: erano assenti Serena Astolfi (Baiso), Milena Casalini ed Elena Rossi (Rubiera), Matteo Guidetti (Viano), Martina Corradini (Castellarano) e almeno inizialmente Marcello Gallingani (Scandiano). Per avere l’immediata eseguibilità però servivano 13 voti favorevoli (il 50% + 1 del consiglio, formato da 25 esponenti), ma il centrosinistra ne aveva solo 9 (8 consiglieri più il presidente Nasciuti). Ecco quindi che è arrivato il fondamentale apporto della minoranza con Rosalia Splendore, Marco Barbanti e Patrick Campani: "Mi sembrava giusto votare per motivi di correttezza visto che non ho più tessere di partito (lui che era ex Lega, ndr)", ha ribadito proprio Campani. In extremis è arrivato anche Gallingani, portando così a 13 i votanti: "Ero abbastanza tranquillo che la tematica potesse trovare il voto favorevole della minoranza" ha risposto serafico Massimo Silingardi, capogruppo di maggioranza. Sui numeri chiosa: "Il calcolo riguarda solo le multe stradali elevate dalla polizia municipale, per cui era difficile risalire alla cifra esatta delle cartelle esattoriali".

