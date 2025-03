Straordinaria Cavani. L’Ama Koala è sesta

L’Ama Scherma Koala di Reggio Emilia si piazza al 6° posto dei campionati italiani Under23 di spada grazie alla straordinaria prestazione di Vittoria Cavani. Sulle pedane di Salsomaggiore si sono sfidati i campioni del futuro e la giovane spadista reggiana è riuscita a centrare la fase finale della gara femminile, una competizione di altissimo livello tecnico a cui erano iscritte 162 delle migliori atlete provenienti da tutta Italia. Cinque vittorie per lei nei sei assalti della fase a gironi, poi gli incontri ad eliminazione diretta.

Da Salso passiamo a Faenza, dove i baby Koala sono stati impegnati nella tappa del “Gran Premio Giovanissimi” riservato agli atleti Under14. Al gruppo si è unito anche Tobia Gollini, lo spadista paralimpico dell’Ama Reggio Emilia che ha gareggiato nel torneo integrato insieme ai pari età di altre società della regione. Il miglior risultato è stato quello di Lucia Tripoli, che ha vinto la gara nella categoria “Giovanissime”.

Questi gli altri risultati. Nella categoria Maschietti, Flavio Zanni si è posizionato tra i migliori della sua fascia di età. Tra le Bambine, Lavinia Pedroni ha concluso la gara con un ottimo ottavo posto; ha partecipato anche Anna Puglia. Nella categoria Giovanissimi, Francesco Marchitto ha raggiunto un ottimo quinto posto. In gara anche Elia Soncini, Luca Fiandri, Luca Maioli, Andrea Carone e Davide Spallanzani. Nella categoria Giovanissime, oltre a Lucia Tripoli, erano in gara anche Allegra Manghi, Sofia Siciniano e Margherita Lombardini. Nei Ragazzi, podio quasi tutto reggiano con il secondo posto di Leonardo Matera e il terzo posto di Sergio Cucchi. Hanno partecipato anche Samuele Nocera e Alessio Cerlini. Nelle Ragazze è arrivata alla fase finale Bianca Carapezzi, che ha chiuso ottava nella gara che ha visto impegnata anche Sofia Mercanti. Infine, la categoria Allievi, maschile e femminile: secondo posto per Fabio Vezzani e terze Ginevra Bonfrisco e Luna Vanacore. Molto bene anche Emanuele Spaggiari (sesto), Marco Corradini (nono) e Vittoria Gabbi (settima). A seguire nelle rispettive classifiche Sofia Simonelli, Pietro Reverberi e Jacopo Tagliazucchi.